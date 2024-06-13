نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رنا سماحة تعايد على جمهورها وتكشف عن بوستر أحدث أعمالها المسرحية الجديدة "العيال فهمت" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

حرصت الفنانة رنا سماحة على معايدة جمهورها بشكل خاص والكشف أحدث أعمالها المسرحية الجديدة، والتي تحمل اسم" العيال فهمت،حيث نشرت "رنا" بصورة البوستر الرسمي للمسرحية من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"،

وأرفقت بالبوستر تعليقًا قالت فيها:" استنونا على العيد الكبير على مسرح ميامي وسط البلد القاهرة شارع طلعت حرب في المسرحية الغنائية الإستعراضية الكوميدية العيال فهمت فرقة المسرح الكوميدي".



وأضافت:"ومن المقرر أن يتم عرض المسرحية في ثالث أيام عيد الأضحى، إخراج شادي سرور، تحت إشراف مدير المسرح الكوميدي ياسر الطوبجي ".

تعليقات الجمهور على منشور رنا سماحة

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجماهير، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، منتظرينك، دايما مجتهدة ومبدعة، وغيرها من التعليقات.



و "العيال فهمت" هي التجربة الثانية لرنا سماحة مع المسرح الكوميدي، حيث قدمت في 2018 العرض المسرحي "كوميديا البؤساء" إخراج مروة رضوان على مسرح ميامي بوسط البلد.

ومن المقرر أن تجسد رنا فتاة اسمها "نغم" مُحبه للرقص والموسيقى، ومُحبه للفن بكل أنواعه، وتحاول جاهدة طوال الوقت أن تثبت أن الفن له دور كبير في التربية.

آخر أعمال رنا سماحة

والجدير بالذكر آخر أعمال رنا سماحة أغنية "عاملة عبيطة" خلال الشهر الجاري، وهي من كلمات أحمد حسن رؤول وألحان سامر أبوطالب، وتوزيع خليل وشندي، وإخراج حسام مجدي، وهي أول أغنية يتم إصدراها من ميني ألبوم "زينة" للفنانة رنا سماحة.



وتقول كلمات الاغنية: قاعدة وساكتة وباصه عليكم..كاشفة وشوشكم وسط الزيطة فاهمة وسامعه وعارفة وقاريه عنيكم..فاهمة الكل وعاملة عبيطة.