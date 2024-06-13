أحمد حسن راؤول يرفع حماس جمهوره وهذا ما كشفه



القاهرة - محمد ابراهيم -

رفع الشاعر أحمد حسن راؤول مستوى الحماس لجمهورها من خلال الإعلان عن تعاوناته الغنائية الجديدة.

حيث شارك "راؤول" جمهوره بصورة له من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" إن شاء الله قريبا مع نجوم مصر ولبنان والخليج والمغرب العربي مفاجآت".



تعليقات الجمهور على منشور راؤول

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على استحسان عدد كبير من جمهور الوطن العربي، وكانت من بين أبرز التعليقات ان شاء الله هتكسر الدنيا، بالتوفيق والنجاح المستمر، الف مبروك، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال أحمد حسن راؤول

والجدير بالذكر آخر أعمال أحمد حسن راؤول أغنية "التقيل تقيل" كلمات أحمد راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع موسيقى أحمد عادل، ميكس وماستر أمير محروس.

وجاءت كلمات أغنية "التقيل تقيل" على النحو التالي:

التقيل تقيل والقمر معدي

والموضوع جميل وأنا قد التحدي

قلبي لك قتيل هدي اللعب هدي

ده أنت عايز ألف درس ومش هتبقى قدي

خبرة في الغرام سيب قلبك معايا

هتلاقي اهتمام والدلع حكاية

مهما أقول كلام عنك مش كفاية

ده أنت يضربوا 100 سلام لما تكون معدي

يلا يلا يلا يلا ده الفرح مكانا يلا

الزمن زمنا والحياة عشانا

واللي هيحسدونا يلا شكرا حلو عنا

يلا يلا يلا يلا ده الفرح مكانا يلا

الزمن زمنا والحياة عشانا

واللي هيحسدونا يلا شكرا حلو عنا

أنت في الجمال حاجة مش عادية

حته من الخيال ومش من الدنيا ديه

حبك احتلال ومسيطر عليا