نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مايان السيد تهنىء سلمى أبو ضيف بمناسبة عقد قرانها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأت الفنانة مايان السيد الفنانة سلمى أبو ضيف بمناسبة عقد قرانها أمس من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام ".

وكتبت مايان السيد:' مبروك يا أحلى عروسة أتمنى لك حياة سعيدة وناجحة بحبك سلومة".

عقدت الفنانة سلمى أبو ضيف اليوم قرانها على رجل الأعمال إدريس عبد العزيز بعد خطوبتها الشهر الماضي بحضور الأهل والأصدقاء.

حققت سلمى أبو ضيف نجاح كبير لمسلسل “ أعلى نسبة مشاهدة” حيث تدور أحداث مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" عن قصة حقيقية، حول (شيماء)؛ وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة مهووسة بموقع الـ(تيك توك)، حيث تقع لها العديد من الأمور المشوقة، تناقش من خلاله فكرة الإبتزاز الإلكتروني الذي تتعرض له بعض الفتيات في مجتمعنا، وتتوالى الأحداث، ومسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة حيث أنه مكون من 16 حلقة.