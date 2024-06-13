نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلا شيحة تحسم الجدل حول إرتباطها بأحمد سعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة حلا شيحة الرد على الشائعات التي ترددت خلال الفترة الأخيرة حول وجود علاقة عاطفية بينها وبين أحمد سعد، بعد انتشار صورة لهما ممسكان بيد بعضهما في حفل زفاف الفنانة جميلة عوض.

قالت حلا شيحة في تصريحات لها في برنامج "ET بالعربي": "أحمد سعد دا حبيبي وجميل، وفنان جميل، احنا كنا في فرح جميلة عوض، هو كان نازل من المسرح بيغني وانا طالعة، وسلمنا على بعض، ففي لحظة السلام دي الناس صورتنا".

وعن شائعة إرتباطهم: "ضحكت جدا، أحمد جميل وفنان جميل ليه اتضايق، بالعكس".

أخر أحفلات أحمد سعد

ويذكر ان، أحيا المطرب أحمد سعد حفل غنائي ضخم، في التجمع الخامس، لتخرج دفعة عام 2024 بالجامعة الأمريكية، وسط حضور طلبة وخريجي الكلية، وسيطرت البهجة والسعادة العارمة على الأجواء بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة.

أغنية بعتذرلك

ومن ناحية أخرى، كانت آخر أغنيات المطرب أحمد سعد "بعتذرلك"، والتي طرحها مؤخرا عبر فناته الخاصة بموقع اليوتيوب، وتعد الأغنية من كلمات الشاعر الغنائي محمد شافعي، وإسلام إسلام رفعت، وتوزيع يحيى مهدى.