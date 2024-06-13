آية سماحة تحتفل بسلمى أبو ضيف بعد عقد قرانها

القاهرة - محمد ابراهيم - أقامت الفنانة سلمى أبو ضيف حفلة كبرى بمناسبة عقد قرانها أمس بحضور عدد كبير من الفنانين المقربين لها.

وحضر الحفل عدد من الفنانين أبرزهم آية سماحة وزوجها حيث نشرت صورة لها تجمها بسلمى من خلال حسابها على موقع إنستجرام

حققت سلمى أبو ضيف نجاح كبير لمسلسل “ أعلى نسبة مشاهدة” حيث تدور أحداث مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" عن قصة حقيقية، حول (شيماء)؛ وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة مهووسة بموقع الـ(تيك توك)، حيث تقع لها العديد من الأمور المشوقة، تناقش من خلاله فكرة الإبتزاز الإلكتروني الذي تتعرض له بعض الفتيات في مجتمعنا، وتتوالى الأحداث، ومسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة حيث أنه مكون من 16 حلقة.

المسلسل بطولة سلمى أبو ضيف في دور شيماء بمشاركة النجوم ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل