بهذه الكلمات.. أحمد السقا ينعى المنتج فاروق صبري

القاهرة - محمد ابراهيم -

نعى الفنان أحمد السقا المنتج والسيناريست فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما، الذي رحل عن عالمنا، يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز الـ 88 عاما، بعد صراع مع المرض.

ونشر "السقا" صورة للراحل فاروق صبري من خلال خاصية "الستوري" عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وكتب عليها قائلا: "رحم الله المنتج والسيناريست الكبير الاستاذ فاروق صبري وخالص التعازي للأستاذ وليد صبري والأسرة الكريمة".

وفاة فاروق صبري

رحل المنتج فاروق صبري عن عالمنا، الثلاثاء الماضي، بعد صراع مع المرض، حيث تعرض لأزمة صحية خلال الفترة الأخيرة، نقل على إثرها للمستشفى، حتى وافته المنية، وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد مصطفى محمود، أمس الأربعاء، عقب صلاة الظهر.

آخر أعمال أحمد السقا

في سياق آخر، يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد السقا الفنية هو فيلم "السرب" الذي تم عرضه في 1 مايو الماضي، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وتصدر شباك التذاكر طوال فترة عرضه بالسينمات.