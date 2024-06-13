نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات أمس لفيلم "ولاد رزق 3" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم “ولاد رزق 3”، نجاحًا كبيرًا، فور عرضه أمس بالسينمات، حيث بلغت إيراداته 4 ملايين و401 ألف و60 جنيهًا، وهو بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، إياد نصار، سيد رجب، علي صبحي، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان.



ويظهر في الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق الذي ينافس ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024، الفنان آسر ياسين بدور الشايب، وتلك الشخصية تم التنويه عنها في ختام الجزء الثاني للفيلم، الذي عرض عام 2019.

ضيوف شرف “ولاد رزق 3”

كما ضم الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق.. القاضية، ظهور الفنان كريم عبدالعزيز كضيف شرف، بجانب عدد من النجوم يظهرون لأول مرة به مثل أسماء جلال، علي صبحي، أحمد الرافعي، كما شهد هذا الموسم من الفيلم غياب كل من الفنان أحمد الفيشاوي وأحمد داود، بعدما شاركوا في الأجزاء السابقة.

أبطال فيلم "ولاد رزق 3"

والجزء الأول من فيلم ولاد رزق، تم عرضه في عام 2015، والجزء الثاني عرض عام 2019، ويشارك في الجزء الثالث أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وآخرون من النجوم، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.