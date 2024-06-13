شاهد.. رانيا فريد شوقي تستغيث في العتبة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 يونيو 2024 09:31 صباحاً - نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي، مقطع فيديو قصير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رصدت فيه شكوتها من الزحام الشديد بميدان العتبة بسبب الباعة الجائلين.

وأكدت رانيا فريد شوقي، خلال الفيديو التي التقطتها وهي تمر بالعتبة بسيارتها، أنها ليست ضد البيع والكسب الحلال، ولكنها ضد أن يتم غلق شوارع منطقة كاملة بهذا الشكل.

وعلقت رانيا فريد شوقي، على الفيديو قائلة: «العتبة جزاز و السلم نيلو في نيلو .. لكل مسؤل عن منطقة العتبة و غيرها من مناطق غير منظمه و فوضي من حق الباعة انهم يسترزقوا و انت كمسؤل لازم توجد له مكان آدمي في نفس المنطقه خصوصا المناطق الشعبية ليه مايتقفلش شارع في العتبة و يبقي سوق للباعة من غير ما تحمل عليهم اي عبء مادي و يبقي شكل محترم و منظم و نظيف ممشي للتسوق ليه المسؤلين مابيحولوش يحلو ليه بتشوفوا الوحش و طنشوا عنه ليه مابتساعدش الناس اللي بتسترزق و تحسسه ان بلدة واقفه جنبه ليه لازم مناطق بعينها يبقي شكلها بشع و بإيدك تحل و حل غير مكلف و يرضي جميع الأطراف و يحسن الشكل العام».