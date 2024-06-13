‏ستابات ماتر لروسينى بقيادة الصعيدى على المسرح الكبير

القاهرة - محمد ابراهيم - استمرارًا لفعاليات الثقافة المصرية الهادفة إلى إلقاء الضوء على أشكال الفنون العالمية الجادة تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة المغنيين السوبرانو منى رفلة، الميتزوسوبرانو جولي فيظي، التينور عمرو مدحت والباص رضا الوكيل مع كورال أكابيلا تدريب وقيادة مايا چيڤينريا وذلك في الثامنة والنصف مساء السبت ١٥ يونيو على المسرح الكبير.

تفاصيل البرنامج

يتضمن البرنامج أحد أشهر أعمال الموسيقار الايطالي العالمي جواكينو روسينى والتي تحمل عنوان الأم الواقفة (ستابات ماتر) وكتبت للسوليست والكورال والأوركسترا وتشير إلى السيدة مريم العذراء ووقوفها أمام الصليب أثناء محنة السيد المسيح وهو الحدث الذي تم تصويره في العديد من المؤلفات الموسيقية التي كانت ترافق الطقوس الدينية الكاثوليكية.

معلومات عن جواكينو روسيني

جدير بالذكر أن جواكينو روسيني موسيقار إيطالي شهير ولد في بيزارو عام ١٧٩٢، كتب العديد من الأعمال التي شكلت تاريخ فن الأوبرا فى العالم منها حلاق اشبيليه، عطيل، الكونت أوري، ويليام تل وغيرها، تميز بإحساس فريد في إبداع اللحن كما كان لأعماله وقع تمثيلي مؤثر مما منحه مكانة رفيعة بين جمهوره، تمكن في سن مبكرة من إتقان الغناء والعزف على آلة الهاربسيكورد، التحق بأكاديمية مدينة بولونية لدراسة الموسيقى وكتب وهو في الرابعة عشر من عمره أوبرا دميتريو وبوليبيو التى قدمت على المسرح عام 1812، أدرك أهمية المدرسة الألمانية في التأليف الموسيقى بعناصرها الجديدة وظهر تأثيرها واضحًا في المغناة ( الكانتاتا ) التي ألفها اثناء دراسته وقدمت عام 1808، كتب أربعون أوبرا كانت كلها هزلية، أصيب بمرض الاضطراب الوجدانى وحالة اكتئاب شديدة بعد رحيل والدته وتوفي فى باريس 1868 عن عمر يناهز ٧٦ عامًا.