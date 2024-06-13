نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. سحب فيلم "عالماشي" لـ علي ربيع من دور العرض السينمائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام مسئول التوزيع في دور العرض السينمائية بسحب فيلم عالماشي بطولة النجم علي ربيع خلال الساعات الماضية من جميع السينمات، وذلك بالتزامن مع عرض أفلام موسم عيد الأضحى 2024، التي تصدر قائمة إيراداتها أمس فيلم ولاد رزق 3 للنجم أحمد عز.

وحقق فيلم عالماشي بطولة النجم علي ربيع، قبل سحبه من السينمات خلال 9 أسابيع عرض، إيرادات بلغت قيمتها13 مليون و328 ألف جنيهًا.



فيلم عالماشي

الفيلم من تأليف كريم سامي ومحمد عبدالوهاب وهدير الشريف، إخراج محمد الخيبري، بطولة علي ربيع، آية سماحة، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، محمد رضوان، عبدالله مشرف، وآخرون من النجوم.

أحداث الفيلم

والفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي مليء بالتشويق والفانتازيا، عن إصابة شاب كسول "علي ربيع"، بمرض خطير يجعله مجبرًا على الحركة والسير طوال الوقت وعدم التوقف لكي لا يتعرض لخطر أكبر يتسبب في القضاء على حياته.