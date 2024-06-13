نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتعاون مع المتحدة.. «قصور الثقافة»: تذكرة أفلام عيد الأضحى بـ40 جنيهًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس هيئة قصور الثقافة، تفاصيل استعدادات سينما الشعب لاستقبال أفلام عيد الأضحى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



تصريحات الكاتب محمد ناصف

وقال «ناصف»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «4 آأفلام ستعرضها سينما الشعب خلال موسم عيد الأضحى، وسينما الشعب تقام في مسارح وسينمات الهيئة العامة لقصور الثقافة وتوجد بواقع 20 سينما في 18 محافظة».



وأضاف: «وزيرة الثقافة ورئيس الهيئة وجها باتخاذ الاستعدادات كافة وتواصلنا مع رؤساء الأقاليم في اجتماع من أجل التعامل برنامج مكثف لافتتاحات هذه الأفلام والعروض الفنية في موسم عيد الأضحى المبارك».

الكاتب محمد ناصف: من أهم الأفلام لدينا أولاد رزق واللعب مع العيال وأهل الكهف



وتابع: «من أهم الأفلام لدينا أولاد رزق واللعب مع العيال وأهل الكهف، وهي تشكيلة متنوعة ما بين الكوميدي والأكشن لمجموعة محببة من النجوم الذين يفضلهم الجمهور المصري بـ40 جنيه لسعر التذكرة، وتبدأ العروض من العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة مساءً».

