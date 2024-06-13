نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. موعد عرض فيلم "الصف الأخير" لـ شريف محسن على نتفليكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ اليوم عرض فيلم الصف الأخير من إنتاج شركة Victoria Film وإخراج شريف محسن على منصة نتفليكس، يأتي ذلك بعد مشاركه الفيلم في المسابقة الرسمية بمهرجان روتردام للفيلم العربي بدورته الـ 24.

وقد حصل الفيلم مؤخرًا على جائزتين في مسابقة الأفلام المصرية بالدورة ال39 لمهرجان الإسكندرية لدول البحر الأبيض المتوسط "أفضل فيلم وأفضل سيناريو".

أبطال فيلم الصف الأخير

فيلم الصف الأخير من إنتاج شركة Victoria Film وبطولة بيومي فؤاد وتيام قمر، ويشاركهما ياسر الطوبجي، محمد عبد العظيم، أمجد عابد، والوجه الجديد نورا عبد الرحمن،الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن. من إخراج شريف محسن.

قصة فيلم الصف الأخير

وتدور قصة فيلم الصف الأخير حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة،يخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأسًا على عقب.