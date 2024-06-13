التفاصيل الكاملة لعقد قران وزواج سلمى أبو ضيف (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت النجمة سلمى أبو ضيف على صفحات السوشيال ميديا الرسمية لها، صور من زواجها على رجل الأعمال أدريس عبد العزيز والذي تم في جو عائلي يجمع الأقارب والأصدقاء.

أدريس عبد العزيز رجل أعمال سويسري سوداني يعمل حاليًا Director Manager في مجال بيع الطائرات بشركة JET Craft.

وظهرت سلمى أبو ضيف بفستان من تصميم المصمم اللبناني العالمي زهير مراد ومكياج ريهام خليفة وشعر أحمد منير بالتعاون مع الستايلست ياسمين قناوي.

مبادرة “المرأة في السينما”

وكانت قد أعلنت سلمى أبو ضيف خطوبتها على أدريس من خلال فيديو نشرته على السوشيال ميديا، وعلى صعيد آخر تلقت النجمة سلمى أبو ضيف تكريمًا خاصًا من مبادرة "المرأة في السينما" التي أقيمت على هامش الدورة الـ77 من مهرجان كان السينمائي حيث كرم كلا من مهرجان البحر الأحمر السينمائي ومجلة فانتي فير- أوروبا ست نساء فريدات أعدن تعريف ما يمكن تحقيقه للأجيال النسائية القادمة.

وكانت أحدث أعمال مسلسل سلمى أبو ضيف هو مسلسل إلا الطلاق الذي شاركت فيه كضيفة شرف، وهو من بطولة إياد نصار ودينا الشربيني، والعمل من تأليف ورشة سرد لـ مريم نعوم وإخراج محمد بركة.

آخر أعمال سلمي أبو ضيف

وشاركت سلمى أبو ضيف في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل أعلى نسبة مشاهدة، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وضم عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم: سلمى أبو ضيف، ليلى زاهر، إسلام إبراهيم، انتصار، وهو من تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل.

وتصدرت سلمى أبو ضيف التريندات قبل رمضان مع عرض حلقات مسلسل بين السطور بدور ملك شهاب وحقق العمل نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو من بطولة صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج.