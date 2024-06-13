نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هند صبري تهنئ سلمى أبو ضيف بعد عقد قرانها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة هند صبري على تهنئة الفنانة سلمى أبو ضيف بمناسبة عقد قرانها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت هند صبري صورة تجمعها بسلمى أبو ضيف، وعلقت عليها قائلة: "سلومي اختي الصغيره ألف مبروك ربنا يسعدكم انتي وإدريس ويباركلكم ويبعد عنكم كل شر".

واحتفلت الفنانة سلمى أبو ضيف، أمس بعقد قرانها على رجل الأعمال إدريس عبد العزيز بعد خطوبتها الشهر الماضي بحضور الأهل والأصدقاء.

مسلسل “ أعلى نسبة مشاهدة”

وفي سياق آخر، حققت سلمى أبو ضيف نجاحًا كبيرًا بمسلسل “ أعلى نسبة مشاهدة” الذي دارت أحداثه عن قصة حقيقية، حول (شيماء)؛ وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة مهووسة بموقع الـ(تيك توك)، حيث تقع لها العديد من الأمور المشوقة، تناقش من خلاله فكرة الإبتزاز الإلكتروني الذي تتعرض له بعض الفتيات في مجتمعنا، وتتوالى الأحداث، ومسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة حيث أنه مكون من 16 حلقة.

أبطال المسلسل

المسلسل بطولة سلمى أبو ضيف في دور شيماء بمشاركة النجوم ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.



