تعرف على أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد عقد قرانها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، جمهورها عدة صور لها من عقد قرانها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "تزوجت من رجل أحلامي الحمد لله أمس كان أهم يوم في حياتي كلها، نحتفل بنصفي الآخر وروحي إدريس بين أحبابنا".

وأضافت: "لا أستطيع أن أصدق مقدار الحب الذي تلقيناه من جميع الأشخاص الذين سافروا حول العالم أو وضعوا قلوبهم في الاحتفال، شكرًا جزيلًا لكم يا رفاق على هذا الحب النقي،مبارك عليكم جميعًا".

واختتمت:" شكرًا لجميع أفراد عائلتي ولأصدقائنا الذين كانوا معنا أمس، لقد كان سحريًا".

مسلسل “ أعلى نسبة مشاهدة”

وفي سياق آخر، حققت سلمى أبو ضيف نجاحًا كبيرًا بمسلسل “ أعلى نسبة مشاهدة” الذي دارت أحداثه عن قصة حقيقية، حول (شيماء)؛ وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة مهووسة بموقع الـ(تيك توك)، حيث تقع لها العديد من الأمور المشوقة، تناقش من خلاله فكرة الإبتزاز الإلكتروني الذي تتعرض له بعض الفتيات في مجتمعنا، وتتوالى الأحداث، ومسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة حيث أنه مكون من 16 حلقة.

أبطال المسلسل

المسلسل بطولة سلمى أبو ضيف في دور شيماء بمشاركة النجوم ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.