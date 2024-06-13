نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكتوبر المقبل.. ياسر جلال ينتهي من تصوير جودر 2 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان ياسر جلال تصوير مشاهد الجزء الثاني من مسلسل جودر، ومن المقرر أن ينتهي تمامًا من تصويره في أكتوبر المقبل استعدادًا لعرضه العام المقبل خارج السباق الرمضاني، وذلك بعدما حقق نجاحًا كبيرًا بالجزء الأول خلال عرضه في السباق الرمضاني الماضي 2024.

تفاصيل مسلسل جودر



يعد مسلسل ياسر جلال من المسلسلات الأسطورية التي تدور أحداثه في إطار حكايات ألف ليلة وليلة ويواصل ياسر جلال وأبطال مسلسل جودر تصوير العمل بشكل مكثف بين عدد من اللوكيشنات المختلفة في مدينة الإنتاج الإعلامي والظهير الصحراوي بشبرا منت وأيضا دولة المغرب وعدد من الأماكن الخارجية.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط ويتسم العمل بالأجواء الأسطورية الساحرة ويعد من أضخم الأعمال الرمضانية إنتاجيًا حيث يعتمد بشكل كبير على أعمال الجرافيك والإكسسوارات والملابس الأسطورية.

فريق عمل جودر

ومسلسل ألف ليلة وليلة “جودر” من بطولة الفنان ياسر جلال ونور اللبنانية وفاء عامر، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

قصة مسلسل جودر



تدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

مسلسل جودر فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.