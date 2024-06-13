نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على حقيقة إلغاء حفل عمر كمال وعنبة ومسلم بـ إستاد القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مطرب المهرجانات عنبة إلغاء حفله، الذي كان من المقرّر أن يجمعه مع مطربي المهرجانات مسلم وعمر كمال، يوم 14 يونيو الجاري في ملعب الهوكي بـ إستاد القاهرة.



حيث شارك “عنبة” بصورة من بوستر الحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بالبوستر تعليقًا قال فيه:"تم إلغاء حفل يوم 24 يونيو الجاري، ومن قام بالحجز عليه الحصول على ثمن تذكرته".



يشار إلى أن حفل 14 يونيو كانت من المقرّر أن تجمع مطربي المهرجانات عنبة وعمر كمال، ومطرب المهرجانات مسلم، في ملعب الهوكي باستاد القاهرة، وجاء الإعلان عن هذا الحفل تزامنًا مع حفل مسلم في إحدى مدارس مدينة المحلة الكبرى بالغربية، والتي تسببت في إحالته للتحقيق بنقابة المهن الموسيقية.

آخر أعمال عمر كمال

ويذكر أن آخر أعمال عمر كمال أغنية أنا بطل السوق للمشاركة مع عمرو الليثي، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

كلمات أغنية أنا بطل السوق



وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: أنا عم الجيل ولا ليا بديل

ولا في التوكيل واسأل عني

أنا واحد بس مش عايز حس

بتكلم هوس اسمع مني

من غير شعارات ولا ولا حورات

احنا البابات واسأل عنا

هيقولو إدارات واصحاب مطارات

اه يا بغبغانات

على الفاضي زنة

اصحو فوقو رقم واحد

مش شاغل بالي بواحد

بإختصار عليكم راحت

إما أنا لاء

مش هقع طول ما أنا ياض فيها

مش هخلي واحد عليها

انت عطلان كده وراميها

محتاج زقة

احنا زي الأهرامات

وانتو هري وحوارات

واللي خان زي اللي مات

وانتو تستاهلو

ناس معندهاش حبيب

والقريب زي الغريب

أصل العيب ميكونش عيب

لو من اهله

انا بطل السوق راكب وبسوق

ومفيش مخلوق يشغل بالي

البابا يا شقيق أبو قلب جرئ

كلكم في الواطي واحنا العالي

محسوبكم تقيل انا اسمي كفيل

انا عمري ما اميل دايما ثابت

طول ما انا موجود ملكمش وجود

مفيكوش مظبوط كلها خابت



آخر أعمال عنبة

والجدير بالذكر أن آخر أعمال عنبة مسلسل عتبات البهجة، الذي قام ببطولته يحيى الفخراني، هنادي مهنى، جومانا مراد، علاء مرسي، وآخرون من النجوم.