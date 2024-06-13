تعرف على قصة فيلم "رزق الهبل" لـ منى زكي

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الفنانة منى زكي التحضير خلال هذه الفترة لفيلم جديد بعنوان “رزق الهبل”، وبدأ الجمهور يتسائل عن تفاصيل الفيلم وقصته.

ما هى قصة فيلم رزق الهبل؟



يدور الفيلم في إطار كوميدي درامي بالإعتماد على الدراما النسائية وهو من بطولة منى زكي، سماح أنور، إنتصار، رحمة أحمد، طة دسوقي، محمد شاهين.



آخر أعمال مني زكي



ويذكر أن آخر أعمال منى زكي هو فيلم رحلة 404 الذي عرض في دور العرض السينمائية المختلفة، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا ونسبة إيرادات عالية، وشارك في عدة مهرجانات آخرهم مهرجان الأقصر السينمائية الإفريقية.



أحداث فيلم رحلة 404



أحداث فيلم "رحلة 404" قبل أيام من سفر "غادة" إلى مكة لأداء فريضة الحج، حيث تتورط في مشكلة طارئة، وتلجأ لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مبالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لأداء فريضة الحج؟، أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي

فريق عمل رحلة 404



فيلم “رحلة 404” بطولة الفنانة مني زكي بالإضافة لمشاركة نخبة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبد الرسول، والعمل من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد من خلال شركاتهم فيلم كلينك ولاجونى للإنتاج السينمائي وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية وهاى ميديا للإنتاج الفني والتوزيع.