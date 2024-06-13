نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبير صبري وشقيقتها ونجم الغناء مجد القاسم ضيوف برنامج "واحد من الناس" أول أيام العيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة فنية خاصة في سهرة أول أيام العيد في العاشرة مساءً ببرنامج “واحد من الناس”، المذاع على شاشة قناة الحياة، يستضيف الإعلامي د عمرو الليثي الفنانة والنجمة عبير صبري والتي قدمت العديد من الأدوار الفنية المتميزة، وشقيقتها مروة صبري مقدمة البرامج.

تفاصيل حلقة عبير صبري وشقيقتها

ويتناول اللقاء كشف العديد من الأسرار حول الحياة الخاصة والأسرية لهما وعلاقتهما ببعض وعلاقتهما بالوالدين

كما تتناول الحلقة الحديث عن أول عيدية ومقدرها، وتجيب عبير صبري خلال الحلقة عما إذا كانت السبب في ابتعاد اختها عن الفن أم لا، وعن أمنيتها في تقديم شخصية داليدا.

كما يستضيف الليثي في الجزء الثاني من الحلقة المطرب مجد القاسم والذي يشدو بباقة من اجمل اغانيه وأغاني العيد، ويكشف خلال الحلقة عن بدايته الفنية واحترافه الغناء وتركه لسوريا والمجئ للقاهرة، كما يكشف عن أهم الأعمال الفنية والغنائية في مسيرته، وأهم ذكريات عيد الأضحى معه سواء في مصر أو سوريا.

مواعيد برنامج واحد من الناس

يذاع برنامج واحد من الناس في سهرة يوم الأحد أول أيام عيد الأضحى على قناة الحياة في تمام الساعة العاشرة مساءً.