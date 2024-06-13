نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد "سفاح الجيزة".. المؤلف محمد صلاح العزب يعلن بدء التحضير لـ سفاح التجمع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق المؤلف محمد صلاح العزب نجاحًا كبيرًا بمسلسل "سفاح الجيزة" بطولة أحمد فهمي، وأصبح تريند لمدة طويلة وأشاد به عدد كبير من الجمهور، ويعود مرة أخرى بمسلسل جديد.



ما هى تفاصيل مسلسل محمد صلاح عزب الجديد؟



وقرر محمد صلاح العزب عمل مسلسل جديد بعنوان "سفاح التجمع"، ولم يكشف عن أي معلومات عنه بعد لكنه اكتفى بنشر صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك معلقًا: "بسم الله توكلنا على الله، مسلسل سفاح التجمع قريبًا ".

هل سيكون هذا العمل الجزء الثاني من سفاح الجيزة ؟



صرح المؤلف محمد صلاح العزب من قبل أنه جاري كتابة الجزء الثاني من سفاح الجيزة ولكن بتوجه مختلف حيث سيكون الجزء الثاني سلسلة جرائم تستند إلى قصص حقيقية لشخصيات مختلفة ولكن لم يفصح عن اي شئ بعد.

من هم أبطال مسلسل “سفاح الجيزة”؟





يشارك في بطولة مسلسل "سفاح الجيزة" نخبة من نجوم الفن منهم: أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، ميمي جمال، داليا شوقي، جيهان الشماشرجي وغيرهم، والعمل من ﺗﺄﻟﻴﻒ إنجي أبو السعود وعماد مطر، ومن إخراج هادي الباجوري.

تفاصيل سفاح الجيزة



مسلسل "سفاح الجيزة" المستوحى من أحداث حقيقية حول قضية سفاح الجيزة، وتدور أحداث مسلسل “سفاح الجيزة”، الذي يقوم ببطولته النجم أحمد فهمي، حول قصة حقيقية حدثت قديمًا بالفعل في الجيرة لشخص يُدعى “قذافي فراج عبد العاطي"، المعروف إعلاميًا بلقب “سفاح الجيزة”.