نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصيات مسلسل "وتر حساس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ صناع مسلسل "وتر حساس" التحضير له استعدادًا لبدء تصويره بعد عيد الأضحى بأسبوعين، وفي السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن العمل.



تفاصيل شخصيات العمل

تقدم صبا مبارك في العمل دور دكتورة، بينما تقدم إنجي المقدم شخصية محامية، وتجسد هيدي كرم دور إدارية، وهو من نوعية مسلسلات 45 حلقة.



تفاصيل مسلسل وتر حساس

المسلسل مكون من 45 حلقة، ويدور في إطار تشويقي رومانسي حول 3 سيدات، ويجسد تميم عبده دور والد إنجي المقدم ويظهر أحمد جمال سعيد بدور شقيقها، فيما تقدم عايدة فهمي دور والدة صبا وتظهر هاجر عفيفي بشخصية شقيقتها، ومن المقرر بدء التصوير المسلسل بعد العيد بأسبوعين.

أبرز المنضمين لفريق العمل

وكان من أبرز النجوم الذين انضموا لقائمة عمل المسلسل، الممثل محمد علاء وستكون هذه المرة الثانية له للوقوف أمام صبا مبارك بعد نجاحهم معًا في بين السطور، كما انضم ايضا الفنان أحمد جمال سعيد.



آخر أعمال صبا مبارك



خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "لحظة غضب"، وهو مكون من 15 حلقة، ويقوم ببطولته كل من: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني

أحداث لحظة غضب

دار مسلسل “لحظة غضب” حول طباخة تدعى “يمنى” تواجه العديد من التحديات، خاصة بعد اختفاء شريف الذي سيقلب الأحداث رأسًا على عقب، مما يدفعها للبحث عنه.



يستكشف المسلسل العلاقة الرومانسية المشوقة بين طرفين والتي تتخللها التشويق والمفاجآت، مع التركيز على السحر والدجل وفك الألغاز.