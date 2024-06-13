نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهاية مفتوحة وموت.. ملخص الحلقة الأخيرة من دواعي سفر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طرحت منصة "watch it" آخر حلقتين من مسلسل دواعي سفر وهو مسلسل نفسي من بطولة أمير عيد.

أحداث الحلقة الأخيرة من دواعي سفر

شهدت الحلقة الأخيرة عدة أحداث منها، عادت ابنه القبطان إبراهيم بعد غياب سنوات، وقامت دكتور هدى برفع قضية خلع على زوجها، بعد ان علمت إنه وراء رفع قيمة الايجار عليها.

وتدهورت الحالة الصحية للقبطان إبراهيم مما أدى إلى وفاته، اكتشف علي أن صديقه المقرب وراء مواقفة الدكتورة هدي علي لقاءه حتي تتمكن من علاجه نفسيا، وقد قام يزيارة والدته وتصالح الطرفان، وانتهى المسلسل بنهاية مفتوحة لسفر علي وابنه القبطان إلى استراليا.

قصة مسلسل “دواعي سفر”





مسلسل “دواعي سفر” تدور أحداثه حول شخصية تدعى «إبراهيم»، الذي يعيش في عالم من نسج خياله، وعندما يجد نفسه في موقف صعب، يقرر تغيير حياته، ويساعده في ذلك جاره الشاب «علي»، وتتوالى الأحداث.



فريق عمل دواعي سفر



“دواعي سفر” يضم نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة أمير عيد ويشاركه بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم نادين، أحمد غزي، كامل الباشا، نادين وأيمن الشيوي، إخراج محمد ناير.



آخر أعمال أمير عيد



يذكر أن أمير عيد شارك مؤخرًا في مسلسل "ريفيو" الجزء الثاني، شارك في بطولته عدد كبر من الفنانين، أبرزهم أمير عيد، صدقي صخر، مينا النجار، سارة عبدالرحمن، ملك الحسيني، تامر هاشم، ركين سعد، عمرو جمال، حسن أبو الروس، محمد المولي، هشام الشاذلي، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا على مدار الجزء الأول والثاني.