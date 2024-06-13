الرابر السوداني دافنشي يطرح "العيد الكبير" تزامنا مع عيد الأضحى

القاهرة - محمد ابراهيم -

أطلق مغني الراب السوداني دافنشي أجدد أعماله الغنائية "العيد الكبير"، تزامنا مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

ويخوض دافنشي خلال العمل مغامرة غنائية غير مسبوقة بغنائه بثلاث لهجات مختلفة في نفس الأغنية، بين اللهجة المصرية والسودانية والسعودية، مع مزيج موسيقي يخلط بين الألوان الموسيقية العربية للبلدان الثلاثة مثل موسيقى المهرجانات المصرية والإيقاعات الخليجية وموسيقى الزنق السودانية.

وقرر دافنشي الاحتفال بعيد الأضحى المبارك مع جمهوره العربي بشكل مختلف عبر العمل الجديد الذي أطلقه مع جلسة تصوير خاصة في جدة يظهر خلالها بمصاحبة "خروف العيد"، مع تقديمه وجبة موسيقية ممتعة خلال الأغنية بإيقاعاتها و"ريتمها" السريع والحماسي في توليفة مبهجة تلائم أجواء العيد المفرحة.



ويقول دافنشي أن الأغنية تعد تجسيدا لهويته الموسيقية وخلفياته الثقافية التي تجمع بين جذوره السودانية وتأثره بالثقافات المصرية والسعودية وهو ما انعكس بشكل واضح في تركيب الأغنية التي تعيد إحياء روح الموسيقى العربية لكل بلد في جرعة راب مركزة.

يذكر أن دافنشي مغني راب وكاتب أغاني وملحن سوداني الأصل ولد وترعرع في المملكة العربية السعودية، بدأ رحلته الفنية في سن المراهقة بتأثره بخلفيات موسيقية متنوعة بين الإنجليزية والروسية والفرنسية والألمانية، ويمزج مشروعه الغنائي بين الراب العربي والموسيقى التراثية السودانية والألحان العربية مع موسيقى الهيب هوب، وحقق نجاحا جماهيريا بأشهر أغانيه "كينج الحلبة" و"المكتوب"، وينشغل حاليا في تحضيرات ألبومه الجدي.



