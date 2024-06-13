نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضمن مهرجان فرق الأقاليم.. قومية سوهاج تقدم "اللعبة" على مسرح السامر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قدمت فرقة سوهاج القومية المسرحية، أمس الأربعاء، عرض "اللعبة" على مسرح السامر بالعجوزة في خامس أيام المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، في دورته 46، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، حتى 29 يونيو الحالي.

أحداث العرض المسرحي " اللعبة "

أحداث النص مستوحاة عن نص "العطل" للكاتب السويسري فريدريش دورينمات، وتدور حول مدير عام يعمل بشركة منسوجات عالمية، تتعرض سيارته لعطل على الطريق، فيضطر للمبيت بإحدى القرى، ويستضيفه السيد "فيرجا" في منزله وهناك يتعرف على مجموعة من الأشخاص يقترحون عليه اللعب معهم، ليكتشف أنه أمام "محكمة" وتطرح عليه عدة أسئلة، ويحكم عليه بالسجن لأخطاء قد لا يعاقب عليها القانون، ولكن تعاقب عليها الإنسانية.





صناع العرض المسرحي " اللعبة "

"اللعبة" دراماتورج وإخراج مصطفى إبراهيم، أشعار محمد أبو زيد، ديكور وملابس وإكسسوارات فاطمة أبو الحمد، تصميم وتنفيذ إضاءة مايكل يعقوب، ألحان بهاء صبحي، ماكياچ أبو بكر مظهر، أداء استعراضي مصطفى إبراهيم، ومخرج منفذ بهاء الدين جلال.

أداء تمثيلي: كريم الخشاب، أحمد خالد، مصطفى صابر، محمد هاشم، أحمد ممدوح، محمود محمد، محمد الليثي، نورهان محمود، رضوي العارف، عمر أحمد، أبو بكر مظهر، عاطف أحمد، مارك صفوت، ومصطفى إبراهيم.

لجنة التحكيم

شهد العرض أعضاء لجنة التحكيم المكونة من د. ياسر علام، د. جمال ياقوت، د. أيمن الشيوي، د. وليد الشهاوي، مصمم الديكور فادي فوكيه، ومقرر اللجنة المخرج السعيد منسي مدير المهرجان، وبحضور ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي.

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الحالية تقيمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به 26 عرضا مسرحيا تقدم مجانا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، ويصدر عنه نشرة يومية، برئاسة تحرير الشاعر والناقد يسري حسان.

عرض مسرحية “السد”

ويستقبل مسرح قصر ثقافة روض الفرج اليوم الخميس في السادسة مساء العرض المسرحي "السد" لفرقة قصر ثقافة قنا، عن رائعة عبد الرحمن الأبنودي "جوابات حراجي القط"، إعداد إسراء محجوب، وإخراج مهند المهدي.

عرض مسرحية المريد

وتقدم فرقة قومية قنا العرض المسرحي "مريد" في الثامنة مساءً على مسرح السامر، تأليف محمد علي إبراهيم، وإخراج محمد العدل.