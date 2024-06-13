نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرقة سمالوط تقدم "كيد البسوس" على مسرح روض الفرج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد قصر ثقافة روض الفرج، الأربعاء، العرض المسرحي " كيد البسوس" في خامس أيام المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، في دورته 46، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، حتى 29 يونيو الحالي.

أحداث العرض المسرحي كيد البسوس

تدور أحداث العرض في قالب غنائي استعراضي، حول "حرب البسوس" التي استمرت نحو ٤٠ عاما بين قبيلتي "تغلب" و"بكر" أشهر القبائل القديمة في الجزيرة العربية، لإلقاء الضوء على انتشار فكرة الثأر، والحروب بين القبائل، وذلك من خلال شخصية "سعاد البسوس" التي أشعلت فتيلة الحرب انتقاما لأخيها بعد أن قتله الملك.

وأشار المخرج غريب مصطفى أن العرض تقديمه بشكل هزلي كي يتقبله الجمهور ويتفاعل معه، بجانب تقديم بعض أغنيات من السيرة الشعبية بشكل يتناسب مع الأحداث.

وأضاف أنه تم الاستعانة بفكرة "مسرح الشارع" من خلال الديكور بهدف إمكانية تقديم العرض في أكثر من مكان.

"كيد البسوس" لفرقة سمالوط المسرحية تأليف درويش الأسيوطي، أشعار فتحي عبد المجيد، ألحان مدحت منير، سينوغرافيا محمد شعبان، استعراضات صابر سيد صابر، وماكياج عايدة منير.

صناع العرض المسرحي كيد البسوس

أداء تمثيلي: علي سيف، إسماعيل فولي، رامي عادل، أحمد نبيل، عبد الرحمن الكاس، أيمن أحمد، يوستينا هاني، عبد الله ياسر، عبد الرحمن علي، إبرام نادي، أحمد الكاس، يوسف أيفونا، أحمد شحاتة، مدحت نظير، بيتر بولس، صموئيل جميل، عمر أشرف، أيمن مدني، ميرو مدحت، مارلين جرجس، مارينا كامل، بسنت عنتر، جاسيكا رضا، ساندي هاني، يوسف محمد، ومحمد إسماعيل.

لجنة التحكيم

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من د. وليد الشهاوي، د. ياسر علام، د. جمال ياقوت، د. أيمن الشيوي، فادي فوكيه، ومقرر لجنة التحكيم المخرج السعيد منسي، وبحضور ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، المخرج أحمد طه، الكاتب الصحفي يسري حسان.

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الحالية تقيمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به 26 عرضا مسرحيا تقدم مجانا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج.

ويستقبل مسرح قصر ثقافة روض الفرج اليوم الخميس في السادسة مساء العرض المسرحي "السد" لفرقة قصر ثقافة قنا، عن رائعة عبد الرحمن الأبنودي "جوابات حراجي القط"، إعداد إسراء محبوب، وإخراج مهند المهدي.

وتقدم فرقة قومية قنا العرض المسرحي "مريد" في الثامنة مساءً على مسرح السامر، تأليف محمد علي إبراهيم، وإخراج محمد العدل.