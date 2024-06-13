محمد صلاح العزب: مسلسل "سفاح التجمع" من بطولة حسن الرداد ولم يتم التعاقد مع البطولة النسائية (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - صرح السيناريست محمد صلاح العزب مؤلف مسلسل " سفاح الجيزة في تصريحات خاص للفجر الفنى عن تعاقده على مسلسل: سفاح التجمع " قائلًا " المسلسل سيستند على الواقع وقضية سفاح التجمع ولكن مع تداخل حبكة درامية "

محمد صلاح العزب



و أضاف أن مسلسل " سفاح التجمع " سيكون من بطولة الفنان حسن الرداد ومن إنتاج أحمد السبكى ولكن لم بتفق حتى الآن على البطولة النسائية لأننى لم أكتمل من كتابة باقى الشخصيات الدرامية.

و كشف أنه سيشارك بعمل في رمضان المقبل 2025 وسيكشف عنه في القريب العاجل.

آخر أعمال محمد صلاح العزب

من جانب آخر كانت آخر أعمال محمد صلاح العزب مسلسل “ سفاح الجيزة ” والذي حقق نجاحًا ساحقًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات المختلفة.