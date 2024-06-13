فن ومشاهير

محمد صلاح العزب: مسلسل "سفاح التجمع" من بطولة حسن الرداد ولم يتم التعاقد مع البطولة النسائية (خاص)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

القاهرة - محمد ابراهيم - صرح السيناريست محمد صلاح العزب مؤلف مسلسل " سفاح الجيزة في تصريحات خاص للفجر الفنى عن تعاقده على مسلسل: سفاح التجمع " قائلًا " المسلسل سيستند على الواقع وقضية سفاح التجمع ولكن مع  تداخل حبكة درامية " 

محمد صلاح العزب 


و أضاف أن مسلسل " سفاح التجمع " سيكون من بطولة الفنان حسن الرداد ومن إنتاج أحمد السبكى ولكن لم بتفق حتى الآن على البطولة النسائية لأننى لم أكتمل من كتابة باقى الشخصيات الدرامية.

و كشف أنه سيشارك بعمل في رمضان المقبل 2025 وسيكشف عنه في القريب العاجل.

آخر أعمال  محمد صلاح العزب 

من جانب آخر كانت آخر أعمال محمد صلاح العزب مسلسل “ سفاح الجيزة ” والذي حقق نجاحًا ساحقًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات المختلفة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا