فن ومشاهير

الليلة.. حفل لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بالمسرح الكبير

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القاهرة - محمد ابراهيم -  

 تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا  بعنوان "ليلة مع السينما المصرية " لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر وذلك في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس 13 يونيو على المسرح الكبير،  ويأتي ذلك في إطار توجهات الثقافة المصرية الهادفة إلى صون التراث الإبداعي بمختلف أشكاله.

مختارات من أجمل الأعمال الغنائية والموسيقية


يتضمن البرنامج مختارات من أجمل الأعمال الغنائية والموسيقية التي تضمنتها أشهر أفلام  السينما المصرية منها " يا جميل ياللى هنا، بتلومونى ليه، عشان مليش غيرك،  عرباوى،  يارايحين للنبى الغالى، مستحيل، وحياة عنيك، القريب منك بعيد، الطير المسافر،١٠٠ سنه سينما " ويؤديها نجوم الأوبرا وهم: صابرين النجيلي، كنزي، سمية وجدي، رحاب مطاوع، وليد حيدر، محمد متولي، محمد حسن، مصطفى النجدي.

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فرقة عبد الحليم نويرة

يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست عام 1967 بـقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة تحت اسم فرقة الموسيقى العربية بهدف إحياء التراث الغنائي الأصيل وتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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