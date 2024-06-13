نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مراد مكرم يكشف للفجر الفني حقيقة الجزء الثاني من مسلسل "صوت وصورة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اشتهر بالأكيل ولكن مثل ما استطاع جذب الجمهور في البرنامج استطاع جذبهم في الدراما التليفزيونية وابرزهم مسلسل “صوت و صورة ” والذي استطاع أن يكرهوا الجمهور فى مسلسل “صوت وصورة” خاصةً.

مراد مكرم

أعرب الفنان مراد مكرم في تصريحات خاصة للفجر الفني سعادته العارمة بحصده جائزة المجلس القومي لحقوق الإنسان عن دوره في مسلسل “ كامل العدد +١” وعدد آخر من المسلسلات.

و كشف كيفية تجهيزات للأدواره المختلفة في السباق الرمضاني ٢٠٢٤.

مؤكدًا أنه لم يحدث تعارض في الوقت بين الأعمال والمخرج والمخرج المساعد هما من يقوموا بتنظيم الأوقات حتي لا يحدث تعارض بين المسلسلات.

و أشار أن حتي الآن لايوجد جزء ثالث من مسلسل “ كامل العدد +١ ”

وأوضح إن شائعات مسلسل “ صوت وصورة غير حقيقية قائلًا ” لا أعلم ولكن حتي الآن لا يوجد وهذا غير صحيح.