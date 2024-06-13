نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسط اهتمام كبير من الدولة.. قصر ثقافة طنطا يستعرض حقوق ذوي الهمم بالدستور المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استعرض قصر ثقافة طنطا بمحافظة الغربية، أمس الأربعاء، حقوق ذوي الهمم بالدستور المصري، وذلك من خلال محاضرة تثقيفية نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن البرامج التوعوية لوزارة الثقافة.

دعم وتمكين الأشخاص من ذوي الهمم

في كلمتها، أوضحت الخبيرة النفسية بمحكمة الأسرة بطنطا، جيهان السيسي، بأن عام 2016 قد شهد إطلاق الدولة للمبادرة الرئاسية "دمج.. تمكين.. مشاركة" لدعم وتمكين الأشخاص من ذوي الهمم، فيما تم تخصيص عام 2018 ليكون عام ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، وأشارت إلى أن الدولة قد قدمت العديد من الإجراءات والتشريعات من أجل التوسع في توفير كل السبل اللازمة لهم، للحصول على جميع حقوقهم.

وأضافت خلال المحاضرة التي نفذت بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، بأنه على الجميع السعي نحو العمل على دمج ذوي الهمم باعتباره واجبا إنسانيا ووطنيا، ‎وهو حق أصيل لهم، كما وطالبت بتوفير معلمين قادرين ومؤهلين أكاديميا ومهنيا للتعامل الصحيح من ذوي الهمم، علاوة على عقد المزيد من الفعاليات التوعوية لتثقيف أفراد المجتمع وأولياء الأمور عن مجهودات الدولة في هذا الملف.

أهمية دمج ذوي الهمم بالمجتمع

هذا واختتمت الخبيرة النفسية كلمتها بالتأكيد على أهمية دمج ذوي الهمم بالمجتمع، حيث استعرضت أهم نتائجه الإيجابية، ومنها: أن الدمج يسهم في حصول ذوي الهمم علـى الاحتـرام والتقدير المجتمعي، ليتسنى لهم العيش الكريم، وبأنه يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة في المجتمع، ويضمن لهم حق العمل والاعتمـاد على أنفسهم قدر الإمكان.

محاضرة توعوية للتحذير من الاتجار بالأسلحة بشكل غير قانوني

يذكر أن قصر ثقافة طنطا قد شهد عقد محاضرة توعوية للتحذير من الاتجار بالأسلحة بشكل غير قانوني، تحدث خلالها اللواء متقاعد فؤاد الجيوشي عن العقوبات الواردة في القانون المصري بهذا الشأن.