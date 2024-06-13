محمد صلاح يرد على إتهامه بسرقة مسلسل "سفاح التجمع": القصة قضية رأي عام ومش ملك حد(خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - خلال الساعات الأخيرة أعلن السيناريست محمد صلاح العزب عن تعاقده على مسلسل "سفاح التجمع " وبعد الإعلان بدقائق نشر المؤلف جوزيف فوزي وأيمن يوسف عن تعاقدهم على المسلسل قبله وإتهامه بسرقة فكرته.

منشور أيمن يونس

وعلق المؤلف محمد صلاح العزب في تصريحات خاصة للفجر الفني على منشور المتداول وإتهامه بسرقة فكرة مسلسل "سفاح التجمع " أنا بصراحة مستغرب جدًا المنشور اللى نشره يعني إيه بتاعه هو دى قصة واقعية وقضية رأى عام مش ملك حد".



مستنكرًا " هو سفاح التجمع مش قريبه ولا كلفه بيه عشان يقول أنه ملكه والأهم المعالجة الدرامية.. هل تحدثت مع الشخص الرئيسى".



وأكد " على أن معالجته قدمت أيضًا في رقابة المصفنات الفنية ومسجلة مثله ".



وعن تقديم إخطار في نقابة المهن التمثيلية " أكيد محدش هيكلمنى لأن النقابة فاهمة أنها قضية رأى عام مش ملك شخص معين، فمن الممكن أن أكتب عن السادات أو شارع من شوارع هل سكان المنطقة يقولولى أن دى ملكنا أو اللى عمل قبل كدة عن السادات يجى يكلمنى دلوقتى ".