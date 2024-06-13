في أول أيام عرضه.. فيلم اللعب مع العيال يتصدر المركز الثاني

القاهرة - محمد ابراهيم - ينافس فيلم اللعب مع العيال حاليًا في دور العرض السينمائية ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المقبل، وهو من بطولة محمد إمام، وحقق فيلم اللعب مع العيال أمس الأربعاء إيرادات بلغت 571 ألف 680 جنيه، حيث احتل المركز الثاني في قائمة إيرادات شباك التذاكر بالسينمات في أول أيام عرضه بدور العرض السينمائية المختلفة.



طرح البرومو التشويقي لفيلم اللعب مع العيال



وطرحت الشركة المنتجة لفيلم اللعب مع العيال، البرومو التشويقي، وظهر الفنان محمد إمام، في مواجهة الفنان باسم سمرة، والفنان بيومي فؤاد، خلال أحداث العمل التي تدور في البدو، ويهرب محمد إمام ويواجه العديد من المشكلات، انتهي المخرج شريف عرفة من تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد "اللعب مع العيال" في إحدى أستوديوهات المريوطية، حيث يتم خلال تلك الأيام الانتهاء من مونتاج تلك المشاهد ليكون الفيلم، ليدخل بعدها في المراحل النهائية ليكون الفيلم خلال الفترة القادمة جاهزًا لعرضه تجاريًا في عيد الأضحي القادم.

أبطال فيلم اللعب مع العيال



يعد فيلم اللعب مع العيال، من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويشارك في بطولته مع الفنان محمد إمام كل من الفنانة أسماء جلال والفنان باسم سمرة والفنان حجاج عبد العظيم والفنانة ويزو ومصطفى غريب وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام.

أحداث فيلم اللعب مع العيال



تدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي، ويجسد محمد إمام خلال أحداث الفيلم شخصية مدرس تاريخ يطلب نقله إلى إحدى المدارس التي تقع بالصحراء، ثم تجمعه قصة حب بأسماء جلال ويتعرض لعدد من الازمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسًا على عقب وذلك في إطار كوميدي.