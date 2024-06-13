نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء تصوير فيلم "سيكو" لعصام عمر وطه الدسوقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يستعد الثنائي المتميز عصام عمر وطه الدسوقي لخوض تجربة سينمائية جديدة ولأول مرة بطولة مطلقة لهما من خلال فيلم بعنوان "سيكو" وهو فيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت.

بدء تصوير فيلم سيكو لعصام عمر وطه الدسوقي

وقد انطلق اليوم الخميس الموافق يوم 13 من شهر يونيو الجاري لهذا العام الحالي 2024 تصوير أولى مشاهد الفيلم على أن يتم عرضه في نهاية هذا العام الحالي.

أبطال وصناع فيلم سيكو

فيلم سيكو من بطولة الثنائي عصام عمر وطه الدسوقي، وجاري التعاقد مع باقي ابطال العمل، وهو من تأليف محمد الدباح،ومن إنتاج المتحدة للإنتاج السينمائي وفيلم سكوير والمنتج أحمد بدوي، ومن إخراج عمر المهندس.



آخر أعمال الفنان عصام عمر

ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي شارك بها الفنان عصام عمر هو مسلسل بعنوان "مسار إجباري" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، وحقق العمل نجاحا كبيرا أثناء عرضه في شهر رمضان الكريم، وهو من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، رشدي الشامي، محسن منصور، مي الغيطي، جوري بكر، ياسمينا العبد وآخرين من النجوم المتميزين، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج نادين خان.



آخر أعمال الفنان طه الدسوقي

أما عن آخر الأعمال الدرامية التي قدمها الفنان طه الدسوقي هو مسلسل بعنوان "حالة خاصة" وهو مسلسل مكون من 10 حلقات وتم عرضه عبر منصة watch it الإلكترونية، وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة شاب من أصحاب "التوحد" ويسلط الضوء على المشاكل والتحديات التي يواجهها في إطار إجتماعي مثير ومميز والعمل من بطولة كلًا من طه الدسوقي، غادة عادل، هاجر السراج، وئام مجدي، حسن أبو الروس، وآخرين من النجوم

ومن تاليف مهاب طارق والإخراج لـ عبد العزيز النجار.