نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب واكس بـ "الطعامة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب فور طرح أغنيته الجديدة "الطعامة" والتي صدرت عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.



ومن ناحية أخرى تصدرت الأغنية تريند موقع التواصل الاجتماعي اكس فور طرحها ليصبح هاشتاج "عمرو دياب الطعامة" الأكثر تداولا عبر الموقع عقب طرح الأغنية مباشرة.



أغنية الطعامة كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد ابراهيم.

حفل عمرو دياب في بيروت



ومن ناحية أخرى يستعد عمرو دياب لإحياء حفلً كبيرًا في العاصمة اللبنانية بيروت يوم ١٥ يونيو الجاري.

وبدأت الجهة المنظمة للحفل في بناء المسرح الكبير والانتهاء من التجهيزات النهائية خاصة وان الحفل يعد الاضخم في لبنان هذا الصيف.

حفل عمرو دياب في دبي

يستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفلًا غنائيًا في دبي بدولة الإمارات يوم 18 يونيو المقبل، وأثارت أسعار تذاكر حفل عمرو دياب جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ارتفاعها بالنسبة لبعض الجمهور، وذلك بعد أزمته الأخيرة بعد واقعة صفعه شاب في إحدى حفلات الزفاف.

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بدبي في موسم عيد الأضحى

الهضبة عمرو دياب في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية مقسمة إلى 7 فئات سعرية وهي:

الفئة الأولى الـ VIP وسعرها 995 درهم إماراتي بنحو 12925 جنيه مصري.

الفئة الثانية الـ Premium Diamond سعرها 695 درهما إماراتيا بنحو 9028 جنيه مصري.

الفئة الثالثة الـ Diamond سعرها 595 درهما إماراتيا بنحو 7729 جنيها مصريا.

الفئة الرابعة الـ premium Gold سعرها 395 درهما إماراتيا بنحو 5131 جنيها مصريا.

الفئة الخامسة Regular Standing سعرها 295 درهما إماراتيا بنحو 3832 جنيها مصريا.

الفئة السادسة Silver سعرها 195 درهما إماراتيا بنحو 2533 جنيها مصريا.

الفئة السابعة floor standing سعرها 150 درهما إماراتيا بنحو 1948 جنيها مصريا.

شروط لدخول حفل عمرو دياب

ووضع عمرو دياب شروطًا لدخول الحفل، وكانت إنه ممنوع الدخول لمن هم أقل من 16 عامًا إلا بصحبه والده أو شخص بالغ.

أي طفل يزيد عمره عن 12 شهرًا لا بد من حجز تذكرة له.

ممنوع دخول الحفل لمن هم أقل من 21 سنة.