رمضان 2025.. أحمد العوضي يتعاون مع المؤلف محمود حمدان في مسلسله للموسم الرمضاني المقبل

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المؤلف محمود حمدان عن خوضه موسم رمضان المقبل لعام 2025، وكشف أن أحمد العوضي سيكون بطل المسلسل الجديد، ويعد ذلك التعاون الثاني بينهما بعد نجاحهما في مسلسل حق عرب الذي عرض في موسم رمضان الماضي 2024.

ونشر محمود حمدان صورة تجمعه بالفنان أحمد العوضي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب عليها معلقًا: “رمضان 2025”.

تعاون محمود حمدان مع أحمد العوضي في مسلسل حق عرب

وكان محمود حمدان قد تعاون مع أحمد العوضي في رمضان الماضي بمسلسل حق عرب، العمل من بطولة الفنان أحمد العوضي، ويشارك في مجموعة من الفنانين، أبرزهم: رياض الخولي، دينا فؤاد، أحمد عبد الله، وليد فواز، أحمد صيام، محمد علاء، كارولين عزمي، وفاء عامر، محمد أحمد ماهر، دنيا المصري، سلوى عثمان، الطفل منذر مهران، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي، والعمل مكون من 30 حلقة وتدور أحداثه في إطار شعبي أكشن ويعرض في موسم رمضان المقبل 2024، على شاشات المتحدة ومنصة واتش إت.

أبطال مسلسل حق عرب



مسلسل "حق عرب" مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، ويشارك فيه كل من دينا فؤاد، رياض الخولث، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي. وتدور أحداث العمل في اطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسي خلال الأحداث.

مسلسل حق عرب أول بطولة مطلقة لأحمد العوضي



ويسجل مسلسل "حق عرب" البطولة المطلقة الأولى للنجم أحمد العوضى في دراما رمضان، بعدما قدم في رمضان 2023 مسلسل "ضرب نار" مع زوجته ياسمين عبد العزيز، من تأليف تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته ماجد المصرى، مها نصار، هدى الإتربي، انتصار، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، تامر مجدى، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي.