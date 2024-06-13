إصابة أوبرا وينفري بمرض خطير بسبب إبر النحافة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت أوبرا وينفري عن تحولها المذهل أواخر العام الماضي، واعترفت لاحقًا بأنها استخدمت عقارًا لإنقاص الوزن لمساعدتها على خسارة الوزن بشكل كبير.

تغيب أوبرا وينفري



ولكن تأثرت صحتها خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، وتغيبت أوبرا وينفري، يوم الثلاثاء عن ظهور مقرر في برنامجها الذي تقدمه شبكة سي بي أس مورنينجز لصديقتها المقربة جايل كينغ لأنها كانت مريضة بأنفلونزا المعدة.

و كان من المقرر أن تظهر أوبرا مع صديقتها خلال البرنامج، لكنها كانت مريضة جدًا بحيث لم تتمكن من الظهور، وكشفت جايل للمشاهدين: "كانت تعاني من نوع ما من أنفلونزا المعدة

وزارت الإعلامية أوبرا وينفري، البالغة من العمر 70 عامًا، غرفة الطوارئ بعد أن أصيبت بالجفاف أثناء إصابتها بأنفلونزا المعدة، وشاركت ذلك صديقتها المقربة جايل كينغ الأخبار على قناة CBS Mornings بعد أن غابت أوبرا عن الظهور، كما انتهى بها الأمر في المستشفى، وكانت تعاني من الجفاف، واضطرت إلى الحصول على حقنة وريدية، فكانت في حالة خطيرة جدا.

أضرار حقن التخسيس

وافقت إدارة الغذاء والدواء (FDA) على Wegovy، وهو الاسم التجاري لـ semaglutide، لفقدان الوزن لدى البالغين الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، أو مرض السكري من النوع 2، أو ارتفاع ضغط الدم.

على الرغم من أن بعض الأشخاص قد يستفيدون من تناول Ozempic لإنقاص الوزن إذا كانوا يعانون من مشكلة طبية مصاحبة، فإن استخدام هذا الدواء الموصوف لغرض وحيد هو فقدان الوزن يعالج السمنة ويفشل في معالجة المشكلة الحقيقية، ويساهم في مكافحة السمنة والتحيز في وزن الجسم، ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الصحة العقلية واضطرابات الأكل، مثل اضطراب الشراهة عند تناول الطعام، أو فقدان الشهية العصبي، أو الشره المرضي العصبي.

قد يسيئ بعض الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل أو أنماط الأكل المضطرب استخدام سيماجلوتيد (وغيرها من أدوية إنقاص الوزن) للتحكم في الوزن لأن هذا الدواء يمكن أن يقلل الشهية، ومع ذلك، قد يكون هذا محفوفًا بالمخاطر، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من فقدان الشهية العصبي والذين قد يقيدون بالفعل تناولهم للطعام بشكل كبير - فقد يزيد من احتمالية نقص التغذية وعواقبه الخطيرة العديدة، مثل:

انخفاض أداء العضلات.

اضطرابات المنحل بالكهرباء

انخفاض أداء الكلى

مشاكل الجهاز الهضمي المزمنة

خلل في القولون

زيادة خطر الإصابة بالعدوى

الاكتئاب والقلق

أضرار أخرى لإبر النحافة

بالنسبة لأضرار إبر النحافة، هناك بعض المخاطر والآثار الجانبية المهمة التي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار:

1. آثار جانبية موضعية: قد تشمل الألم والاحمرار والتورم في موقع الحقن. هذه الآثار عادةً ما تكون طفيفة وتختفي في غضون أيام قليلة.

2. آثار جانبية عامة: قد تشمل الصداع والدوار والغثيان والإرهاق. هذه الآثار تكون أكثر شيوعًا عند البدء في العلاج وقد تختفي مع الاستمرار.

3. آثار على الغدد الصماء: إبر النحافة قد تؤثر على هرمونات الجسم مثل الإنسولين والغدة الدرقية. هذا قد يؤدي إلى اضطرابات في مستويات الهرمونات.

4. مخاطر جدية: في حالات نادرة، قد تسبب إبر النحافة آثارًا جدية مثل التليف الكبدي أو الفشل الكلوي. هذه المضاعفات أكثر خطورة وتتطلب رعاية طبية فورية.

ينصح باستشارة الطبيب قبل البدء في استخدام إبر النحافة للتأكد من إمكانية استخدامها بأمان. كما يجب المتابعة الطبية المنتظمة أثناء العلاج للكشف المبكر عن أي آثار جانبية.