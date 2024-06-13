نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. فيلم الصف الأخير لأول مرة على قناة ART في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض قناة أفلام 1 ART الليلة في تمام الساعة التاسعة حصريًا ولأول مرة فيلم الصف الأخير بطولة بيومي فؤاد وتيام قمر، ويشاركهما ياسر الطوبجي، محمد عبدالعظيم، أمجد عابد، والوجه الجديد نورا عبدالرحمن، والفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن، ومن إخراج شريف محسن.

موعد عرض فيلم الصف الأخير على ART 1

الفيلم يعاد عرضه غدًا الجمعة الساعة 2:30 ظهرًا، ويوم السبت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

جوائز حصل عليها فيلم الصف الأخير



وقد حصل الفيلم مؤخرًا على ارك فيلم الصف الأخير للمخرج شريف محسن ومن إنتاج شركة Victoria Film في المسابقة الرسمية بمهرجان روتردام للفيلم العربي في دورته 24 الذى أقيمت في الفترة ما بين 30 مايو إلى 2يونيو.

وقد حصل الفيلم أيضًا على جائزتين في مسابقة الأفلام المصرية بالدورة ال 39 لمهرجان الإسكندرية لدول البحر الأبيض المتوسط "أفضل فيلم وأفضل سيناريو"

أبطال فيلم الصف الأخير

فيلم الصف الأخير من إنتاج شركة Victoria Film وبطولة بيومي فؤاد وتيام قمر، ويشاركهما ياسر الطوبجي، محمد عبد العظيم، أمجد عابد، والوجه الجديد نورا عبد الرحمن. الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن. من إخراج شريف محسن

قصة فيلم الصف الأخير

وتدور قصة فيلم الصف الأخير حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة. يخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأسًا على عقب.

تفاصيل فيلم الصف الأخير

‏وقد كشف الفنان بيومي فؤاد عن الصعوبات التي واجهته خلال تصوير فيلم "الصف الأخير" الذي يعرض حاليا في السينمات ويقوم ببطولته الفنان تيام قمر.

وقال: "أصعب ما واجهنا هو مدة تصوير الفيلم حيث استغرقنا 8 شهور للانتهاء من تصوير وذلك لأننا قررنا أن نصورة في أماكن حقيقية.

وعلى جانب آخر أعرب الفنان بيومي فؤاد عن سعادته بردود الفعل التي حصدها على فيلمه الصف الأخير الذي يعرض حاليا في السينمات.

وأوضح: تحمست جدا لفكرة الفيلم منذ قراءة السيناريو، فالفكرة جديدة والدور مختلف ومميز، كما أن المخرج شريف محسن بذل مجهودا كبيرا في العمل، وكان حريص ان نصوره في أماكن حقيقية