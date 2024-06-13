أحمد فهمي وأوس أوس أول حضور العرض الخاص لفيلم "عصابة الماكس"

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أحمد جودة - القاهرة -



يشهد اليوم الخميس الموافق يوم 13 من شهر يونيو الجاري لهذا العام الحالي 2024 العرض الخاص لفيلم "عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمي وعدد كبير من النجوم الآخرين، ليكون واحد من أبرز الأفلام المنافسة في موسم عيد الأضحى المبارك إلى جانب عدة أفلام أخرى تشارك في موسم عيد الأضحى أبرزهم فيلم "أهل الكهف" للفنان خالد النبوي وفيلم "اللعب العيال" بطولة محمد عادل إمام.



أحمد فهمي وأوس أوس أبرز حضور العرض الخاص لفيلم "عصابة الماكس"

وحرص عدد من صناع وأبطال فيلم عصابة الماكس على حضور العرض الخاص بالفيلم، وكان الفنان أحمد فهمي والفنان محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس" أول الوافدين على السجادة الحمراء للعرض الخاص، ومن المقرر أن يبدأ العرض الخاص للفيلم في تمام الساعة العاشرة مساءًا.

قصة فيلم عصابة الماكس

ينتمي فيلم عصابة الماكس إلى فئة الأفلام الكوميدية، وتدور قصة فيلم عصابة الماكس في إطار من الكوميديا حول شخص يعمل حرامي ويقوم بتنفيذ العديد من عمليات السرقة بمفرده، دون أن يحتاج إلى مساعدة من أحد، ومن ثم يجد نفسه في مأزق ومتورطًا في العديد من الأمور الخطيرة فيضطر إلى الاستعانة بمجموعة من الأشخاص لمساعدته ويكونوا عصابة، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق.



أبطال فيلم عصابة الماكس

يشارك في بطولة فيلم "عصابة الماكس" عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنان: أحمد فهمي، لبلبة، روبي، محمد أسامة "أوس أوس" محمد لطفي، أحمد السقا كـ ضيف شرف، وآخرين من النجوم المتميزين، كما أن العمل من تأليف كلًا من الثنائي أمجد الشرقاوي ورامي علي، والاخراج للمخرج حسام سليمان.