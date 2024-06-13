خالد النبوي: "فيلم الكهف مكنش سهل في الكواليس والتحضيرات" (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق الفنان القدير خالد النبوي نجاح ساحقًا فى موسم رمضان الماضى وذلك بمسلسل “ إمبراطورية ميم ” الذي اعاد صياغته بعد عدة ليستكمل نجاحه هذه الفترة في عالم السينما بفيلم “ أهل الكهف ”

فيلم أهل الكهف

أعرب الفنان القدير خالد النبوي في تصريحات صحفية للفجر الفني عن سعادته العارمة بفيلم " أهل الكهف " وأنه مستوحي من قصة توفيق الحكيم ويتمنى أن يقدم شخصيته .

ووجه الشكر لصُناع الفيلم، مؤكدًا أن التحضيرات والكواليس كانت صعبة للغاية وقاموا صُناع الفيلم بتوفير مدربين للخيول والسيوف والقتال.

وأوضح أن لم يتم التصوير في مكان واحد فقط فكان في عدة دول أبرزها المغرب.

أبطال فيلم “أهل الكهف”



فيلم أهل الكهف من بطولة خالد النبوي، محمد ممدوح، غادة عادل، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، أحمد فؤاد سليم، أحمد وفيق، وعدد آخر من الممثلين، عن قصة: توفيق الحكيم، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة