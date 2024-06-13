هتفضلي حبيبتي.. لهذا السبب هشام عاشور يتصدر مؤشر جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم هشام عاشور لاعب الاسكواش السابق، مؤشر البحث جوجل وذلك بعد حلوله ضيفًا على برنامج تفاصيل الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر قناة صدى البلد، ويعد ذلك الظهور الأول له بعد انفصاله عن الفنانة نيللي كريم.

علاقة هشام عاشور ونيللي كريم

وقال هشام عاشور: "أنا كنت عايش في أمريكا وعندي دنيتي وصاحب أجمل ستات في العالم ولما اتعرفت على نيللي لقيتها طيبة ومختلفة وعرضت عليها الزواج ولما أخدنا قرار الزواج كان لوحدنا وقرار الطلاق كان لوحدنا".



وأوضح هشام عاشور إلى أن أبناء نيللي كريم ليسوا السبب في الطلاق بينهما وأن علاقته بأبنائها جيدة جدًا، مشيرًا أن أغلب الناس تروج لشائعات وتريد الشماتة بلا حق وظلما، ولفت إلى أن ترشيحه في مسلسل "عملة نادرة"، جاء من خلال المنتج جمال العدل، وليست نيللي كريم التي كانت بطلة العمل، مضيفا: "هي معندهاش فكرة إنها ترشح حد لعمل".

وعن علاقته بنيللي كريم بعد الطلاق، قال: "أنا مش حاسس أنها طليقتي وليها كل الاحترام والتقدير وهتفضل حبيبتي وهنفضل أصدقاء وده كلام مفروغ منه، ومش كل الناس اللي بتطلق الحب بيختفي، لكن بيحصل تقصير في بعض الأمور وكان واضح أننا هنوصل لطريق الانفصال".

أول تعليق من نيللي كريم بعد طلاقها







كما شاركت نيللي كريم، متابعيها منشورًا عقب طلاقها من هشام عاشور، عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام، جاء فيه: أحيانًا الإنسان يجد نفسه في وسط اللا مكان، وأحيانًا في وسط اللا مكان تجد نفسك.





طلاق نيللي كريم وهشام عاشور







يشار إلى أنه أكدت الفنانة نيللي كريم خبر انفصالها عن زوجها هشام عاشور، لاعب الاسكواش بعد زواج دام عامين ونصف تقريبًا بشكل رسمي، وأكدت نيللي كريم صحة الخبر في تصريحات صحفية وقالت: "الخبر حقيقي وكل شيء قسمة ونصيب".









زواج نيللي كريم وهشام عاشور







تزوجت الفنانة نيللي كريم من لاعب الإسكواش هشام عاشور وذلك في عام 2021م، وسط حفل زفاف في الساحل الشمالي، وأكدت نيللي أنها كانت لا تريد أحدا سوى الأقارب فقط، وأنها كانت لا تنوي إقامه حفل زفاف كامل، ولكن وجدت الناس يقدمون على الحفل دون دعوة لهم، مشيرةً إلى أن هذا اليوم كان من أسعد أيام حياتها.

