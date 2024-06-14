نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ويزو تكشف كواليس مشاركتها في فيلم "اللعب مع العيال" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حلت الفنانة ويزو، مساء اليوم، ضيفة في برنامج "الراديو بيضحك"، الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، والمذاع عبر إذاعة الراديو "9090"، وكشفت خلال اللقاء عن كواليس مشاركتها في فيلم "اللعب مع العيال" بطولة الفنان محمد إمام، والذي يعرض حاليا بالسينمات.

وتحدث ويزو عن تفاصيل دورها قائلة: "أنا بقدم شخصية "أرواح"، وطالعة كابتن رياضة "جلة"، وماشية بجاردات، وهي الفتاة التي تحب محمد إمام خلال الأحداث ويكون هدفها الوحيدة هو الوصول إليه، والجديد في الشخصية إنها بتقدم الكوميديا دون أي ضحك منها".



وأشارت ويزو إلى إنها سعيدة بالتعاون مع المخرج شريف عرفة مؤكدة على أنه كان مهتما بكل تفاصيل الشخصية، قائلة: "أنا مبهورة وحبيت ده جدا، أستاذ شريف عرفة كيان"



أبطال وصناع فيلم "اللعب مع العيال"

يشارك في بطولة فيلم "اللعب مع العيال" بجانب الفنان محمد إمام عدد كبير من الفنانين أبرزهم:أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

أحداث فيلم "اللعب مع العيال"

تدور أحداث فيلم "اللعب مع العيال" في إطار كوميدي حول شاب يتعرض لعدة أزمات ومواقف صعبة تقلب حياته رأسًا على عقب.