نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. شذى تطرح أغنيتها الجديدة " ناجحة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد المطربة شذى لطرح أغنية جديدة تحمل اسم " ناجحة "، غدًا الخميس، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات " يوتيوب"، وعدد من المنصات الموسيقية.

الأغنية من كلمات محمود كلازا، وألحان كريم نيازي،

وتوزيع أحمد عبدالسلام، والبوستر تصوير عماد قاسم.

آخر أعمال شذي

وتعيش شذى حالة من النشاط الفني حيث طرحت أخيرا عددا من الأغنيات الناجحة منها أغنية "اخلع"، والتي طرحتها أبريل الماضي، من كلمات محمود كلازا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع رامي نوار.

وطرحت شذى أيضا أغنية بعنوان "اللي ما يتسموا"، وهي كلمات إيهاب عبدالعظيم وألحان سامر أبوطالب وتوزيع وميكس وماستر تميم.

شذي



وسبق وطرحت شذى أغنية "مخ تخين" من كلمات محمد مصطفى ملك، والمحلن مدين، والموزع الموسيقي أحمد عادل، ومهندس الصوت هاني محروس.

بالإضافة إلى أغنية «إجمدي» من كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد قماح، وميكس وماستر خالد رؤوف.