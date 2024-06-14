نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره مؤشر جوجل.. هشام عاشور يكشف عن تفاصيل دخوله الفن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم هشام عاشور لاعب الاسكواش السابق، مؤشر البحث جوجل وذلك بعد حلوله ضيفًا على برنامج تفاصيل الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر قناة صدى البلد، ويعد ذلك الظهور الأول له بعد انفصاله عن الفنانة نيللي كريم.

دخول هشام عاشور الفن

وتحدث هشام عاشور، عن دخوله عالم التمثيل في 2017، منذ أن كان في أمريكا، حينما بدأ بالفعل في دراسة التمثيل في منهاتن بنيويورك.

وتابع الفنان، "عند عودتي من أمريكا اشتركت في مسابق "حريفة تمثيل"، وتقدم لها 1000 شخص، وقدمت مشهدًا للفنان العظيم عادل إمام، وبعدها بفترة تم قبولي، وتلقيت مكالمة من الفنانة يسرا، وأكدت لي أنني سأشاركها في مسلسل “حرب أهلية”.

علق الفنان هشام عاشور على الحديث المستمر عن ملابسه قائلا:" بصحى الصبح بشوف نفسى فى ليس معين وشكل معين انا انسان عادى جدا بيحب الجمال ليه الناس متابعة حاجة زي كدا، الأفضل نشوف كل واحد شاطر في إيه ونطوره.



ونصح هشام عاشور خلال الجميع بالاستثمار في تطوير مهارتهم معقبا:" متبخلوش على نفسكم في تطويرها".



وبشأن السوشيال ميديا أكد هشام عاشور قائلًا: السوشيال ميديا كلها صراعات، لافتا إلى أن نجاح الممثل يتوقف على مجموعة من العوامل والمقومات المختلفة.



وأضاف أنه درس التمثيل على مدار 9 سنوات وأنه من عشاق المسرح، ولا يمانع إطلاقا تقديم أي أعمال خلال الفترة المقبلة على خشبة المسرح.



وتابع “يجب على كل إنسان أن ينظر لنفسه ويبحث عن بصمته أو موهبته لتحقيق أهدافه”، منوها بأنه يجب على كل إنسان التركيز على نفسه فقط دون النظر إلى الآخرين.



وقال الفنان هشام عاشور أن نجاح الممثل يتوقف على مجموعة من العوامل والمقومات المختلفة.

وأضاف هشام عاشور أنه درس التمثيل على مدار 9 سنوات وأنه من عشاق المسرح، ولا يمانع إطلاقا تقديم أي أعمال خلال الفترة المقبلة على خشبة المسرح.

العديد من ورش التمثيل

يذكر أن الفنان هشام عاشور أنشأ مع شقيقه رامي عاشور بطل العالم في الإسكواش؛ العديد من الأكاديميات في مصر، وحصل على العديد من ورش التمثيل في هوليود؛ وشارك في عمل هناك.