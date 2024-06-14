نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رنا رئيس خطيبة إسلام إبراهيم في فيلم " روح جدو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الفنانة رنا رئيس تصوير مسلسل “ روج جدو” والذي قد بدأ تصويره الفترة القليلة الماضية.

وتظهر رنا بشخصية خطيبة النجم اسلام إبراهيم خلال الأحداث ".

روح جدو من نوعية أعمال الدراما القصيرة، مكون من 8 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات، ومن بطولة رنا رئيس، إسلام إبراهيم، إنتصار، سلوى عثمان، حجاج عبدالعظيم، ومحمد محمدي، مع عدد من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، ومن إخراج أسامة عرابي.

آخر أعمال رنا رئيس كان مشاركتها في مسلسل سر إلهي والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي

دارت أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

كان العمل من بطولة النجمة روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي.