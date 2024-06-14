نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالبينك.. جلسة تصوير جديدة لمنه عرفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت الفنانة منه عرفة بأحدث إطلالة لها من خلال صور عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

وظهرت منه عرفة مرتدية بدلة من اللون البينك مستخدمة مكياج خفيف وشعر منسدلا مما لفت انتباه متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال منه عرفة فيلم “أسود ملون” هو فيلم رومانسي لايت كوميدي، ويجسد بيومي فؤاد شخصية طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية، بينما تجسد رنا رئيس شخصية منظمة حفلات زفاف ضمن الأحداث.

والفيلم من إنتاج شركة كينوز فيلم للمنتج أحمد سمير، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، أحمد فتحي، رنا رئيس، محمد كيلاني، عصام صاصا، ميس حمدان، إبرام سمير، محمود حافظ، صبا الرافعي، طاهر أبو ليلة، من إخراج حسن البلاسي.

آخر أعمالها التليفزيونية مسلسل "ليل أم البنات" وكان من بطولة سهير رمزي، ناصر سيف، فريال يوسف، محمد عبد الجواد، حنان سليمان، حنان يوسف، ياسر علي ماهر، أيمن عزب، سميرة صدقي، مادلين طبر، فاطمة الكاشف، والفنانين الشباب: هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، منة عرفة، هايدي رفعت.