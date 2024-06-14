نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد محمود عبد العزيز يحتفل بعيد ميلاد شقيقه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الفنان محمد محمود عبد العزيز بعيد ميلاد شقيقه كريم وذلك من خلال صورة عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

علق قائلا:' ١٤ يونيو عيد ميلاد ابني البكري واخويا الصغير وصاحبي والرجولة كلها ربنا يخليك ليا ويكرمك ويفرح قلبك

وكان قد أحيا كريم محمود عبد العزيز على إحياء ذكرى ميلاد والده النجم الراحل محمود عبد العزيز، حيث

شارك كريم محمود عبد العزيز جمهوره بصوره له مع والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه: "عيد ميلادك في الجنة ونعيمها يا حبيبي باذن الله يا أعظم أخ وأب وصديق".

وكان أحدث أعمال الفنان كريم محمود عبد العزيز فيلم بيت الروبي الذي شارك في بطولته مع الفنان كريم عبد العزيز والعديد من الفنانين منهم نور وتارا عماد وغيرهم وتدور احداثه في اطار كوميدي رومانسي والفيلم من اخراج تامر زكريا، وشارك قبلها كريم محمود عبد العزيز في فيلم شلبي.