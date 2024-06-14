نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... أوبرا وينفري تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم الإعلامية أوبرا وينفري تريند محركات بحث جوجل، نظرا لإنتشار أنباء حول إصابتها بمرض في المعدة نتيجة حقتها بحقنة تنحيف.

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ويبرز دوت الخليج الفني عن آخر تطورات الحالة الصحية لـ أوبرا وينفري

صديقة اوبرا وينفري تطمئن محبيها

كشفت جايل كينج سر غياب صديقتها المقربة أوبرا وينفري عن برنامج CBS Mornings، قائلة إنها اضطرت للذهاب إلى المستشفى بسبب معاناتها من إنفلونزا المعدة (هو التهاب يعرف بهذا الاسم لأنه يمكن أن ينقل العدوى من شخص لآخر تماما مثل نزلة البرد).

واوضحت أنها تفاجأت بما نشر فى العناوين التي تصدّرت الصحف والمواقع الإلكترونية والتي تفيد عن دخول أوبرا إلى المستشفى.

ومن جانبه، حرصت جايل بمشاركة جمهور أوبرا بمنشور على حسابها الشخصي من اجل ان تطمئن محبيها حيث قالت في منشور لها على إنستقرام مرفقة بمكالمة فيديو مع أوبرا عن حالة الأخيرة الصحية وبأنها بخير وعلى ما يرام وقريبا ستعود إلى البث التلفزيوني وممارسة عملها كالمعتاد".

وتابعت: "اعتقدت أنني أوضحت ذلك ولكن الشيء الذي لا أعرفه أنني مندهشة لرؤية العناوين الرئيسية بالصحف والمواقع الإكترونية التي تقول أن "أوبرا في المستشفى، وأضافت: "لكل من يسأل إذا أوبرا على ما يرام.. الجواب نعم! والآن دعونا نذهب مباشرة إلى المصدر".



وكانت جايل شاركت بعض التفاصيل المتعلقة بغياب أوبرا عن عن لقاء كان من المفترض أن تظهر به للحديث عن إصدار جديد يخص المؤلف الأمريكي ديفيد فروبلوسكي، الذي تم اختيار كتابه Familiaris لنادي أوبرا للكتاب بسبب إصابتها بمشكلة حادة في المعدة ".