نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء سويدان تعلق على واقعة صفع عمرو دياب لشاب: "مليار جنيه مبالغ فيه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنانة لقاء سويدان على أزمة واقعة الشاب الذي تم صفعه من عمرو دياب مشيرة إلى أنها تحترم مسار القضاء وتمتنع عن قول رأيها في هذا الأمر

تحدثت لقاء خلال برنامج "لقاء على الهوا" المذاع على قناة الشمس، أُحترم مسار القضاء وأمتنع عن التعليق على القضية بحد ذاتها، خاصة بعد اتخاذ كل من الفنان عمرو دياب والشاب الإجراءات القانونية اللازمة."



وأضافت: "ولكن لفت انتباهي حجم ردود الفعل المتضخمة التي رافقت هذه الواقعة، مما يدفعنا إلى التساؤل عن الأسباب الكامنة وراء هذا التضخيم."

كما علقت لقاء سويدان عن كثرة المحامين الذين تطوّعوا للدفاع عن الشاب المصفوع، مُقارنة بقلة عدد من يتطوعون في قضايا أخرى قد تكون ذات أهمية أكبر للمجتمع.



ووصفت سويدان ما حدث قائلة: "لقد حولنا الحدث إلى نقاش حول تفاصيل هامشية، بينما أهملنا جوهر القضية."



واستنكرت سويدان طلب الشاب للتعويض بمليار جنيه، قائلة: "لا شكّ أن المبلغ المبالغ فيه يؤثر على نفسية الشاب، لكن ينبغي علينا تجنّب المبالغة في مثل هذه الأمور."

كما لفتت سويدان الانتباه إلى انتشار صفحات على مواقع التواصل باسم الشاب بعد وقوع الحادثة، مُعتبرة ذلك ظاهرة تستحقّ التوقف عندها وهي "التربح من خلال التريند."



كما وجهت سويدان نصيحتها للجمهور بضرورة التعامل مع الأحداث بمسؤولية أكبر وعدم إعطاء هذه الشخصيات فرصة للّعب على مشاعرهم واستغلال المواقف.



وكان أثار مقطع فيديو لعمرو دياب، وهو يصفع شابا (أسامة) خلال إحيائه حفل زفاف ردود أفعال واسعة في مصر منذ السبت.