نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا هنأت حنان ترك متابعيها بالعيد برفقة أولادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأت الفنانة حنان ترك متابعيها بمناسبة عيد الأضحى من خلال نشرها مقطع فيديو تظهر فيه رفقة بناتها عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

https://www.instagram.com/reel/C8LC4TfykB3/?igsh=MWVpdHg0bjk4MmRkdQ==

قالت حنان ترك:' عاوزين نعيد عليكم ونقولكم عيد مبارك كل سنه وانتو طيبين".

تصدرت الفنانة حنان ترك الترند عبر منصة اكس، وذلك فور الإعلان عن التحضير للجزء الثاني من مسلسل أحلى الأوقات بعد 20 عامًا من طرحه الأول.

وتساءل البعض من خلال هاشتاج حنان ترك عن إمكانية عودة حنان ترك للتمثيل مرة أخري من خلال الفيلم، كما تساءل البعض الآخر عن الأبطال ومن سيكون بديل عمرو واكد والنجوم التي توفت مثل خالد صالح وسامي العدل.

وقد قامت المخرجة هالة خليل عن إعلان تقديم وإنتاج جزء تاني من فيلم "أحلى الأوقات"، اللي اتعرض سنة 2004. وقالت "هالة" في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة: "أنا بنتج فيلم أحلى الأوقات 2، وهيغير فكرة الأجزاء الثانية تمامًا، وهكشف كل تفاصيله خلال الفترة الجاية