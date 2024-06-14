نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغنية "اتقابلنا" لـ مسلم تحقق أكثر من 2 مليون مشاهدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر الفنان مسلم في حصد مشاهدات أحدث أعماله الغنائية وهي أغنية "اتقابلنا" الذي طرحها مؤخرًا وقد نالت الأغنية إعجاب الجمهور وحصدت مشاهدات عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" حيث وصلت نسبة مشاهداتها نحو 2 مليون و100 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب".

والجدير بالذكر أن أغنية "اتقابلنا" فهي من كلمات الشاعر محمد فوزي، وألحان عبدالرحمن حسام، وتوزيع موسيقى مينا خلف.

كلمات أغنية "اتقابلنا" لـ مسلم

متفقناش، وسيبنا بعض وعديت فترة انا مبشوفهاش كل م احن، واقول اكلمها، تحصل حاجه، مكلمهآش، ولما صادفت، واتقابلنا كان فيه حد تالت، بينا

قريب منها، عينه ف عينها، وحاضنه ف ايده، مبتسيبهاش

داري في نفسك وامشي وفآرق

انت خلاص خسران مش فارق، لقيت بعدك حد مناسب

حد يصونها ما يجرحهاش، فاكر يعني هتستناك، وضع طبيعي إنه ا تنساك، هو معاها وهي معاه، ناسيه وفاكر ومابنساش

ما ستاهلهاش واقفه قصادي، وقدام عيني وما ناديتهاش

اسف كانت على طرف لساني، وقلبي داراها وما قالهاش، كانت بتضحك وفي عينيها، فرحه ياما اشتقت ليها، يارب فرّحها ونسيها، وتفضل ناسيه وانا منساش، كانت بتضحك وفي عينيها، فرحه ياما اشتقت ليها، يارب فرّحها ونسيها

وتفضل ناسيه وانا منساش، داري في نفسك وامشي وفارق

انت خلاص خسران مش فارق، لقيت بَعدك حد مناسب

حد يصوني ما يجرحنيش، فاكر يعني هتستناك، وضع طبيعي اني هنساك، هو معاها وهي معاه، ناسيه وفاكر ومابنساش.

قصة أغنية "اتقابلنا" لـ مسلم

الأغنية تجربة فنية متنوعة، يقدم من خلالها فكرة انفصال حبيبين، تجمعهما مقابلة عن طريق الصدفة، إلا أنه يكتشف ارتباط حبيبته بشخص آخر، فما كان منه غير الإحساس بالندم، واللوم والعتاب.. وقد شاركت فى المقطع الأخير من الأغنية والذى يتخيل فيه ان حبيبته ترد عليه المطربة مريم النجار والمعروفة بنجاحها على تطبيق التيك توك.

حيث اعجب مسلم بصوتها وقرر تخصيص جزء لها بالاغنية تأتى هذه الأغنية استكمالا لقصص الأغانى السابقة التى قدمها مسلم، بداية بأغنية "قلب في الدفاتر" وهي درامية حزينة، تعبر عن نهاية قصة حب،كانت مليئة بالغدر والخداع.. اغنية "صعبان عليك" والتى يحكى فيها عن سيطرته على مشاعره، وشفائه من جرحه.. وسابوك فى البيت" التى أهداها إلى روح والده، يحكى فيها عن علاقه شاب بوالده، وعن إحساسه بألم الفراق.. و"هنتقابل" التى وضع حدود فاصلة بينه وبين حبيبه السابق، ومعاملته مثل شخص غريب.. و"متزعلش".

وتناول فيها فكرة الخوف من الارتباط، والدخول فى علاقة حب جديدة، بعد ابتعاده لفترة طويلة.. و"واحد زيك" قدم فيها مدى قدرته على تجاهل حبيبه السابق، ورفضه الرجوع له مرة ثانية.

آخر أعمال الفنان مسلم

وطرح مسلم مؤخرًا كليب أغنية "واحد زيك" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وحققت نجاحًا كبيرًا حيث اقتربت من تحقيق نصف مليون مشاهدة وذلك بعد أسبوع فقط من طرحها.

تفاصيل أغنية "واحد زيك" لـ مسلم

أغنية "واحد زيك" غناء مسلم، وكلمات الشاعر حسام سعيد، وتوزيع موسيقى عمرو الخضري، وألحان عمرو الشاذلي، ومن توزيع شركة ديجيتال ساوند، إخراج فهد السيد.