تعرف على موعد تصوير فيلم "تاني شقة على اليمين" لـ بيومي فؤاد

القاهرة - محمد ابراهيم -

يخوض الفنان بيومي فؤاد أحدث أعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "تاني شقة على اليمين"، من إخراج عمرو صلاح وإنتاج شهد رمزي.

موعد تصوير فيلم تاني شقة على اليمين

ومن المفترض أن يبدأ تصويره بعد موسم عيد الأضحى المقبل وتواصل الشركة الترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.



بيومي فؤاد ينتظر عرض فيلم أصل الحكاية

وينتظر بيومي خلال الفترة القادمة عرض فيلم أصل الحكاية، تأليف وإخراج محمد أمين والذي يشارك فيه كل من خالد الصاوي، كريم عفيفي، شيري عادل، هالة فاخر، محمد ثروت ويتناول العمل العديد من القضايا الشائكة منها التحرش وختان الإناث وغيرها.



آخر أعمال بيومي فؤاد السينمائية

ويذكر أن آخر أعمال بيومي فؤاد السينمائية فيلم اللعب مع العيال، بطولة محمد إمام تأليف وإخراج شريف عرفه، والعمل يشارك فيه كل من أسماء جلال، مصطفى غريب، سليمان عيد، حجاج عبد العظيم، محمود السيسي، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

و فيلم الإسكندراني، بطولة أحمد العوضي إخراج خالد يوسف وشارك في العمل زينة، محمود حافظ، حسين فهمي، عصام السقا.

آخر أعمال بيومي فؤاد الدرامية

والجدير بالذكر آخر أعمال بيومي فؤاد الدرامية مسلسل الكبير أوي، بطولة أحمد مكي إخراج أحمد الجندي وشارك في العمل كل من محمد سلام، رحمة أحمد، هشام إسماعيل، وشارك في الجزء الثامن عدد كبير من ضيوف الشرف منهم أمينة خليل ومحمد ثروت.

